Rusko provedlo hloupost, komentuje Zeman zařazení Česka na seznam nepřátel

Zařazení Česka na seznam nepřátelských zemí je z ruské strany škodlivá hloupost. Frekvenci 1 to v neděli řekl prezident Miloš Zeman. Rusko zveřejnilo dokument v pátek, kromě Česka na něj zařadilo také Spojené státy. Česká hlava státu trvá na tom, že by nechala do říjnových voleb vládnout kabinet Andreje Babiše v demisi, pokud by mu Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru.