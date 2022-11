Referenda: Tři americké státy ochrání právo na potrat, dva povolí rekreační užívání marihuany

Právo na interrupce bylo jedním z klíčových témat letošních voleb poté, co americký nejvyšší soud v červnu zrušil ústavní právo na potrat zrušením téměř padesát let starého precedenčního verdiktu z kauzy Roeová vs. Wade. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu tím regulaci potratů vrátila do rukou amerických států, což vedlo k téměř úplným zákazům umělých přerušení těhotenství v nejméně desítce z nich.