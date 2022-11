Když jde ve volbách o život. Potraty hýbou Amerikou, šokující verdikt ale zastínilo zdražování

Historická data jsou v tomto ohledu neúprosná. „Demokraté v těchto volbách čelí jednak nepříznivé ekonomické situaci a jednak historickým trendům. Američtí voliči a voličky rádi vyvažují a z posledních čtyř prezidentů v poločase prvního mandátu většinu ve sněmovně uhájil jen George W. Bush v roce 2002, kdy byla ale díky 11. září výjimečná situace a on si do jisté míry užil takzvaný efekt válečného vůdce. Pokud tedy většinu ve sněmovně ztratí, ještě to nemusí znamenat, že téma potratů nerezonuje. Jen prostě dokáže mobilizovat jen omezenou voličskou skupinu, která může volby rozhodnout ve vyrovnanější situaci, ale ne v současné době,“ vysvětluje Pondělíček.

Ženy jako hybná síla

V souvislosti s blížícími se volbami se spekuluje, nakolik by téma potratů mohlo vyburcovat k hlasování ženy. Těch žije v USA více než mužů – 167,5 milionu ku 164,38 milionu. Například v prezidentských volbách v roce 2020 představovaly ženy většinu – 52 procent elektorátu. „Demokraty a zejména ženy-demokratky mobilizuje představa, že měly padesát let možnost volby a kvůli tomu verdiktu je nyní volba určena státními zákony,“ řekla listu The Financial Times politoložka Lara Brownová z washingtonského think tanku New Center.

Podle říjnového průzkumu KFF tři z pěti oslovených žen ve věku mezi 18 a 59 roky uvádí jako motivaci k tomu jít k volbám právě kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Podle říjnového průzkumu The New York Times však demokraty nemusí zachránit ani voličky. Ještě v září totiž ženy, jež se považují za názorově nezávislé, upřednostňovaly o 14 procentních bodů demokraty, v říjnu však už preferovaly republikány, a to o celých 18 procentních bodů.

„Problém je v tom, že genderová propast v podpoře práva na potrat je daleko menší, než se často soudí. Rozdíly v názorech jsou daleko výraznější, pokud si respondenty dáte do skupin dle náboženského či politického přesvědčení a rasy. Nelze tedy očekávat, že by ženy nějak masivně opouštěly Republikánskou stranu právě kvůli potratům,“ míní Pondělíček.