Amerika prochází předem zpochybněnými volbami. Hraje se o samotnou důvěru v demokracii

Na funkce v Senátu, Sněmovně reprezentantů či v čele států kandiduje 522 republikánů. Plných 199 z nich popírá legitimitu posledních prezidentských voleb. Dalších 61 vyslovilo významné výhrady k procesu. Odpovědi na tuto otázku projektu Fivethirtyeight.com se vyhnulo 122 kandidátů. Celkem 170 republikánů pak vítězství Joea Bidena přijímá, většinou s malými výhradami. Na přímý dotaz, zda uznají výsledek letošních voleb, řeklo šest republikánských kandidátů do Senátu nebo na guvernéra z celkových asi sedmdesáti, že ne. Dalších šest na to odmítlo odpovědět. Většina však říká, že svou případnou porážku uzná.

Argumenty pochybovačů o férovosti jsou stejné, jako před dvěma lety: blíže nespecifikované liberální elity se podle jejich představ spikly, ukradly stát a v zájmu vlastního prospěchu falšují například korespondenční hlasování nebo sčítání. „To znamená nejvyšší poplach pro demokracii,“ burcuje pro Vanity Fair demokratická ministryně v Coloradu odpovědná mimo jiné za volby. Obviňuje své soupeře, že lživými tvrzeními o podvodech si chystají půdu pro vlastní podvody. Mezi demokraty se nenašel nikdo, kdo by poctivost volebního procesu rozporoval. Nikdo z kandidátů zpochybňujících už předem výsledek nyní na rozdíl od Donalda Trumpa předloni není v žádné exekutivní funkci. Autoři další ankety z The New York Times proto usuzují, že krize podobná tomu, co se stalo 6. ledna 2021 v Kapitolu, nehrozí.

Násilnosti podobné tomu, co se stalo po Trumpově prohře, neočekává ani amerikanista Kryštof Kozák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Volební proces je podle něj i ve světle událostí z 6. ledna 2021 pod velkým drobnohledem. Navíc to podle průzkumů vypadá, že republikáni nebudou neúspěšní. „To by mělo potenciál pro neuznání výsledků dál zmírnit,“ věří. Důležitější než několik případných letošních sporů je však perspektiva do budoucna. Pokud totiž v klíčových státech vyhrají radikální trumpisté hledající spiknutí tam, kde není, mohou získat kontrolu nad volebním procesem pro příští prezidentské klání v roce 2024. Arizona Například na post ministra spravedlnosti v Arizoně, který je důležitý při prezidentských volbách v tomto státě, a hlavně potvrzení jejich výsledků, kandiduje za republikány Abe Hamadeh. A ten jasně řekl, že těsné Bidenovo vítězství v roce 2020 v tomto státě považuje za zfalšované, jak upozorňuje agentura Reuters. Guvernérkou se tam zase může stát další výrazná postava vezoucí se na vlně Trumpova neortodoxního přístupu k politice. Kandidátku za republikány Kari Lakeovou označuje web Politico dokonce za možnou kandidátku na viceprezidentku za dva roky, pokud Trump vyhraje republikánskou nominaci.