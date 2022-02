Republikáni na Floridě schválili zákaz interrupcí po patnáctém týdnu těhotenství

Slovenský premiér Eduard Heger ve středu ohlásil rušení epidemických restrikcí postupně od konce února. Na konci března by se země podle něj měla vrátit do režimu, který v zemi platil před vypuknutím pandemie nemoci covid-19. Rakousko zruší prakticky veškerá proticovidová opatření od 5. března. Při vstupu do země bude potřeba doklad o očkování, o prodělání nemoci či negativní test na covid. Švýcarsko od čtvrtka ruší téměř všechna koronavirová opatření. V Německu hlavní pandemická omezení skončí do 20. března.