Cestou k omezení potratů je sexuální výchova, ne zákon, zdůvodňuje aktivistka protesty v USA

„Velká část lidí si přeje, aby toto bylo bezpečné a legální. Bezpečné je to zásadní slovo. Moje matka podstoupila ilegální potraty. To nebylo bezpečné,“ vysvětluje.

Mnohé Američanky tvrdí, že konzervativní politici jim teď jejich práva na volbu umělého přerušení těhostenství berou. Demonstrovat kvůli tomu vyrazila například i Dana – dcera emigrantů z Československa. Poprvé takto protestovala, když jí bylo šestatřicet. Tvrdí, že situace ji donutila vyrazit do ulic i teď, o třicet pět let později.

Pochod demonstrantů vyrazil od Bílého domu k Nejvyššímu soudu. Aktivistům se nelíbí, že jeho senát okamžitě nezrušil texaský zákon omezující potraty. Ten totiž považují za protiústavní.

A na pochod opět vyrazila také veteránka protestů za práva žen Barbara. Do budoucna se nedívá s optimismem. Na demonstrace přesto chodí víc než padesát let. Se sarkasmem v hlase říká, že už mnohé vybojovala. „Ženy teď například mohou hrát golf. To byla jedna z mých prvních demonstrací, aby měly ženy právo vstupu na veřejná golfová hřiště. Už můžeme mít i kreditní kartu. Za to jsem taky dřív demonstrovala, abychom mohly mít půjčky na vlastní jméno,“ vysvětluje.

Na Barbaru navazují mladé aktivistky, které novou legislativu vznikající především na konzervativním jihu považují za snahu mužů ovládat jejich životy.

„Nemohou nám ženám říkat, co máme dělat se svými těly. Nikdy a z žádného důvodu,“ říká další účastníce pochodu Lindsey.