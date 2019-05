Alabamská guvernérka podepsala přísný protipotratový zákon. Výjimku nedostanou ani ženy po znásilnění

Země, které umožňují potraty:

- Většina členských zemí EU povoluje potrat do 10 až 12 týdnů těhotenství, v Nizozemsku a Británii je to například až do 24 týdnů, ve Švédsku do 18 týdnů, ve Španělsku 14 týdnů. V katolické Itálii je to dokonce do tří měsíců ze zdravotních a sociálních důvodů. Výklad je ale tak široký, že zahrnuje většinu případů.

- Některé země potraty umožňují i po těchto lhůtách, jedná se o případy, kdy je ohrožen život matky, nebo při ohrožení plodu.

- V Česku platí zákon povolující umělé potraty od roku 1957, v roce 1986 byl novelizován. Hranici pro ukončení těhotenství zákon určuje podle důvodu. Při ukončení těhotenství na žádost matky je nejzazším termínem 12. týden těhotenství, při indikaci genetické vady lze těhotenství ukončit až do 24. týdne.

Země, které omezují potraty:

- V katolickém Irsku se loni konalo referendum, v němž Irové odhlasovali zrušení dodatku ústavy, který až na výjimku ohrožení života matky neumožňoval uměle přerušit těhotenství po znásilnění, incestu ani při vážném poškození plodu.

- V Severním Irsku legislativa umožňuje potraty pouze v případě ohrožení života matky.

- Zákon v katolickém Polsku dovoluje potrat v případech, kdy těhotenství ohrožuje zdraví nebo život matky, když je následkem znásilnění či incestu nebo jestliže na plodu budou zjištěny malformace nebo zvláště závažná nevyléčitelná nemoc.

- Na Kypru je potrat nezákonný a může být proveden pouze v případě, že lékaři potvrdí, že těhotenství představuje riziko pro matku a nenarozené dítě. Potraty jsou umožněny v případě znásilnění a incestu.

Země, ve kterých jsou potraty zakázány:

- V Evropě jsou potraty ilegální na Maltě, v Andoře, Vatikánu a San Marinu. Mimo Evropu platí absolutní zákaz podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) v dalších 15 zemích: Salvador, Nikaragua, Surinam, Haiti, Dominikánská republika, Filipíny, Palau, Senegal, Guinea-Bissau, Gabon, Kongo, Madagaskar, Džibutsko a Mauritánie.

- Teprve předloni byl absolutní zákaz interrupcí zrušen v Chile.