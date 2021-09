V Texasu začal platit přísný protipotratový zákon, interrupce umožňuje jen do šesti týdnů těhotenství

Texas se řadí k více než desítce amerických států, které takový zákon schválily, nikde jinde ale zatím nenabyl účinnosti. Například ve státech Idaho, Oklahoma a Jižní Karolína, kde bylo omezení schváleno letos, zatím brání uvedení do praxe soudní spory.

Zákon může vymáhat kdokoli

Od obdobných zákonů v jiných státech se ten texaský odlišuje v tom, že státním činitelům zakazuje jeho vymáhání, píše agentura AP. Místo toho tuto část svěřuje do rukou „soukromých občanů“ včetně lidí, kteří nežijí v Texasu a nemají nic společného s danou těhotnou ženou. Prakticky kdokoli může zažalovat poskytovatele potratu nebo například osobu, která by potrat zprostředkovala, pakliže by měl podezření z porušení zákona.

Iniciativa texaských republikánů vyvolala hlasitou kritiku demokratů a zastánců práva na potrat. Mají za to, že nová právní úprava by umožnila odpůrcům interrupcí zaplavit soudy stížnostmi ve snaze obtěžovat lékaře, zdravotní sestry, pacienty nebo někoho, kdo odvezl těhotnou kamarádku na kliniku.

Podle platného výkladu americké ústavy ze strany nejvyššího soudu státy USA nesmějí zakazovat provádění potratů ve fázi těhotenství, kdy plod ještě není schopen přežít mimo dělohu. Hranice je v tomto případě podle lékařů až za dvacátým týdnem těhotenství. Vymáhání restrikcí podobných té, kterou přijal Texas, tak dosud ve většině případů ztroskotalo u federálních soudů, uvádí agentura AP.