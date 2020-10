Konzervativní křesťanka Barrettová je členkou Nejvyššího soudu USA. Nominaci schválil Senát

Je považována za konzervativní soudkyni. Do Nejvyššího soudu (NS), v němž nahradila zesnulou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, ji nominoval prezident Donald Trump. V devítičlenném NS tak posílí konzervativní křídlo, které bude mít převahu šesti ku třem.

Při svých slyšeních v právním výboru Senátu se Barrettová snažila přesvědčit zejména demokratické zákonodárce, že by svoje rozhodování v případě jmenování do funkce nezakládala na svých osobních názorech či katolické víře. Několikrát se však odmítla postavit proti prezidentovi Trumpovi i v otázkách, v nichž jej v minulosti kritizovali také jeho spolustraníci.

Do odvolacího soudu Barretovou nominoval rovněž Trump v roce 2017 a následně ji schválil Senát. Prezident ji poté zařadil na svůj seznam možných soudců NS.

O nominaci Barrettové do NS se spekulovalo již v roce 2018 po odchodu soudce Anthonyho Kennedyho. Nakonec byl zvolen Brett Kavanaugh. Již tehdy americká média psala, že se Trump rozhodl posílit konzervativní ladění NS, což hodlají někteří republikáni využít jako příležitost ke zvrácení legalizace potratů.

Soudkyně je praktikující katoličkou. V roce 2017 list The New York Times uvedl, že byla aktivním členem křesťanského společenství People of Praise (Lidé chvály), podle některých zdrojů je členkou dodnes. Tato skupina mimo jiné praktikuje formu duchovního vedení, což znamená, že člen společenství je pod vedením duchovně zralejšího člena.