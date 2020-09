Zemřela soudkyně Nejvyššího soudu USA Ginsburgová. O její místo se svede politický boj

„Naše země ztratila právníka historického významu. My na Nejvyšším soudu jsme ztratili milovaného kolegu. Dnes truchlíme, ovšem s pevným přesvědčením, že příští generace si budou Ruth Baderovou Ginsburgovou pamatovat tak, jak jsme ji znali –⁠ coby neúnavného a rázného bojovníka za spravedlnost,“ uvedl předseda soudu John Roberts.

Ginsburgová byla členkou Nejvyššího soudu přes 27 let. Stala se jí v roce 1993 poté, co ji jmenoval tehdejší prezident Bill Clinton, přičemž byla teprve druhou ženou, která získala post v nejdůležitější soudní instanci Spojených států.

Agentury Reuters i AP ji označují především za bojovnici za práva žen, která se postupně stala ikonou pro americké liberály. Během působení na Nejvyšším soudu se potýkala s řadou zdravotních problémů včetně zlomenin žeber, rakoviny plic a kolorektální rakoviny. V posledních měsících docházela na chemoterapii poté, co u ní v únoru lékaři odhalili nádory na játrech.

Brilantní mysl a obhájkyně svobody, reagují Trump s Bidenem

Americký prezident Donald Trump označil Ginsburgovou za úžasnou ženu. „Vedla úžasný život. Co jiného můžete říct? Byla to úžasná žena. Byla to úžasná žena, která vedla úžasný život,“ konstatoval Trump, jehož zpráva o úmrtí soudkyně zastihla na předvolebním mítinku v Minnesotě. Když se na jeho reakci ptali novináři, reagoval překvapeně.

Později Trump v oficiálním prohlášení dodal, že Spojené státy přišly o právnického titána, a vyzdvihl „brilantní mysl“ Ginsburgové a její stanoviska týkající se rovnosti pohlaví či práv hendikepovaných osob, která prý inspirovala všechny Američany.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden označil Ginsburgovou za skálopevnou obhájkyni svobody a „příležitostí pro všechny“. „Dnes (v pátek) večer a v následujících dnech bychom se měli zaměřit na ztrátu soudkyně Ginsburgové a na její trvalý odkaz,“ doplnil Biden.

„Ale aby nikdo nebyl na pochybách, dovolte mi říct to jasně: Voliči by měli vybrat prezidenta a tento prezident by měl vybrat nástupce soudkyně Ginsburgové,“ nastínil bývalý viceprezident očekávanou politickou bitvu o obsazení uvolněného místa na Nejvyšším soudu.

USA čeká politický střet o nástupce. Ginsburgová si přála, aby ho vybral nový prezident

Vývoj otvírá cestu ke jmenování už třetího člena soudu vybraného prezidentem Trumpem. Případnou nominaci by musel potvrdit americký Senát, kde mají většinu republikáni.

Soudci Nejvyššího soudu mají v USA doživotní mandáty a hrají obrovskou roli při formování právních norem v oblastech od práv menšin po pravomoci hlavy státu. Nejvyšší soud například verdiktem z roku 1973 legalizoval potraty po celých USA, v roce 2015 zase dal zelenou sňatkům homosexuálních párů.

Trump už jmenoval dva jeho členy: v roce 2017 Neila Gorsuche a o rok později Bretta Kavanaugha. Většinu v soudním senátu tak získali soudci považovaní za konzervativní, Ginsburgová byla brána jako hlavní tvář liberální frakce. Podle informací rozhlasové stanice NPR jen několik dní před svou smrtí předala své vnučce Claře Speraové následující vzkaz: „Mým nejvroucnějším přáním je, abych nebyla nahrazena, dokud nebude uveden do úřadu nový prezident.“