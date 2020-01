„Dítě je dar Boží.“ Trump se jako první prezident USA objevil na akci odpůrců potratů

Norma L. McCorveyová (rovněž známá jako Jane Roe) v roce 1970 prostřednictvím svých právniček Lindy Coffeeové a Sarah Weddingtonové podala u soudu žádost o potrat, který jí dříve nebyl umožněn. Argumentovala tím, že je obětí znásilnění. Proti ní se na straně státu Texas postavil Henry Wade.

Oblastní soud rozhodl ve prospěch McCorveyové, ale zamítl vydat nařízení, které by zrušilo zákony státu Texas, jež zakazovaly potrat. Rozhodnutí tohoto soudu bylo založeno na 14. dodatku Ústavy Spojených států. Oblastní soud se rovněž opřel o názor místopředsedy Nejvyššího soudu Spojených států amerických Arhura Goldberga, a to z případu Griswold vs. Connecticut, týkajícího se použití antikoncepce.

Obě strany se nakonec tak dlouho odvolávaly, až došel na řadu Nejvyšší soud Spojených států amerických. Ten rozhodoval přes třináct a půl měsíce, ale nakonec rozhodl ve prospěch Normy McCorveyové, a to poměrem hlasů 7:2.

Dcera, o jejíž potrat McCorveyová žádala, žije. Vzhledem k délce soudního řízení se dítě narodilo dřív, než byl vynesen rozsudek povolující potrat.

Samotná McCorveyová v devadesátých letech přehodnotila své názory na interrupce. Přiznala, že její tvrzení o znásilnění byla lež, a stala se jedním z největších odpůrců rozhodnutí v případě Roeová vs. Wade.

