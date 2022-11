Republikáni demokratům zasadili úder v senátních volbách v Ohiu, DeSantis obhájil guvernérství na Floridě

Politický nováček Vance, který se dostal do povědomí veřejnosti jako autor bestselleru „Hillbilly Elegy“ (Americká elegie), jež vypráví o jeho vzpomínkách na dětství v Apalačském pohoří, podle projekcí porazil demokrata Tima Ryana.

Ačkoliv Vance v minulosti Trumpa kritizoval, později svůj postoj změnil a získal Trumpovu podporu. V předvolební kampani vystupoval jako bojovník proti elitám a brojil rovněž proti drogám, nelegální migraci a demokratům.

Křeslo v Senátu obhájil republikánský zákonodárce za Floridu Marco Rubio. Podle projekcí porazil svou demokratickou rivalku Val Demingsovou a získal třetí funkční období v horní komoře Kongresu. Podle očekávání obhájil svůj mandát za New York také šéf demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer.

Demokratičtí kandidáti uspěli proti republikánským vyzyvatelům také v New Hampshire či Washingtonu, zatímco republikáni udrželi křesla v Severní Karolíně či Iowě.

Klíčová volební bojiště

V řadě klíčových států zůstává souboj o senátní křesla nerozhodný. Kupříkladu v Georgii proti sobě stojí demokrat Raphael Warnock a republikán Herschel Walker, někdejší hvězda amerického fotbalu, kterého podpořil exprezident Donald Trump.

Podobně těsně se jeví také klání v Pensylvánii, kde proti demokratovi Johnu Fettermanovi kandidoval další Trumpův favorit, republikánský televizní moderátor Mehmet Oz, známý jako Dr. Oz.

Jak demokratičtí, tak republikánští kandidáti do Senátu míří k vítězství v několika státech, které se silně kloní na jednu či druhou stranu. Kolém šesté hodiny ranní SEČ projekce deníku The New York Times přisuzovaly 45 senátních křesel demokratům a 46 republikánům. K většině potřebují demokraté padesát senátorů, republikáni 51. V případě rovnosti hlasů ve stočlenné komoře má totiž rozhodující slovo demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová.