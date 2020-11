Američtí novináři přerušili projev prezidenta či ukončili volební noc bez vítěze

„Historicky se to nestávalo, protože jsme dosud neměli prezidenta, který by tak otevřeně a s takovou vervou a gustem celé zemi, respektive celé planetě, hlásal nepravdy,“ říká k tomu historik z Bostonské univerzity Igor Lukeš.

„Tohle se ještě nikdy nestalo. Většinou se projevy prezidentů kdekoliv na světě nepřerušují. A už se vůbec nepřerušují z Bílého domu, z platformy amerického prezidenta. A už vůbec ne během volební noci nebo během sčítání hlasů,“ komentuje událost bývalý novinář Tomáš Klvaňa, který nyní vyučuje na New York University v Praze.

Do živě vysílaného projevu úřadujícího prezidenta Spojených států americké televize tak moc ještě nezasáhly. Utnout se ho rozhodlo hned několik stanic, například ABC, NBC, CBS a britská BBC. Donald Trump, který obhajuje svou pozici v Bílém domě, v projevu mimo jiné osočoval média, že kvůli jejich zásahům neslaví velké vítězství. Zopakoval také, že sčítání hlasů považuje za zmanipulované.

To vše se děje na pozadí voleb, které žádné z předchozích ani zdaleka nepřipomínají. A není to jen náturou kandidátů. Kvůli koronaviru jsou novináři nuceni pracovat naprosto odlišně, než je u volby amerického prezidenta zvykem.

„Protože je dobrým kamarádem s majitelem impéria, do kterého patří Fox News, začal přes Ruperta Murdocha vyvíjet nátlak na Fox News, aby tenhle akt odvolali,“ vysvětluje Tomáš Klvaňa.

Nebyl to první výpad úřadujícího prezidenta směrem k médiím od začátku hlasování. Po Fox News, která je jinak „protrumpovská“, například požadoval stažení informace o výsledku ve státě Arizona. Stanice tam jako první za vítěze označila Joea Bidena, podle Trumpa tak udělala ale předčasně.

Bez oslav, podporovatelů i zástupu novinářů

„Letos odpadly takzvané spinroomy, které známe z minulých let, kde se novináři ptají jednotlivých zaměstnanců kampaně. Tentokrát to probíhalo v sociální izolaci, kdy jsme viděli novináře na obrazovkách, ale u demokratů to bylo z otevřeného prostoru, kde bylo pár zaparkovaných aut a tribuna. A v případě Donalda Trumpa z Bílého domu jsme viděli živé vstupy například od Fox News, ale ani tady nebyla žádná shromáždění,“ popisuje Yann Zane, český novinář žijící v USA.

Poblíž štábu Joea Bidena byl během volební noci zpravodaj České televize David Miřejovský. Dovnitř mohl vstoupit jen na nezbytně nutnou dobu k vysílání. „Novináři, když jdou dělat živý vstup, tak mají třeba jen desetiminutové okno na to, aby vstoupili do prostor hotelu a centra, kde kandidát demokratů tráví dnešní večer. Musí rychle informovat své diváky a zase odejit. Točí se tam ve slotech,“ říkal Miřejovský v jednom ze svých vstupů.

Štáby z celého světa proto po Washingtonu vytvořily improvizovaná studia, nejžádanější byla místa s výhledem na Bílý dům nebo Capitol. „Letos šlo hlavně o to volební noc odvysílat vzhledem k omezeným možnostem souvisejícím s koronavirem, kdy redaktoři i technický personál pracují vzdáleně. Ve vysílání se neobjevily žádné převratné nové prvky, televize spíš stavěly na tom, co už do vysílání zařadili v přípravách,“ hodnotí vysílání amerických televizí Yann Zane.

