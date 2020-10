Facebook i Twitter zablokovaly článek proti Bidenovi, prý může jít o ruskou dezinformační kampaň. Cenzura, oponují kritici

Sociální sítě k blokaci přistoupily kvůli nejasnosti zdroje e-mailů a dalších dat. Do redakce deníku New York Post je prý přinesl osobní Trumpův právník Rudi Giuliani. Ten je získal od člověka, který měl opravovat počítač, který si pak nikdo nevyzvedl. Právě na harddisku tohoto počítače byl údajně zálohován i zmíněný e-mail.

Smazání článek ještě zatraktivnilo

Podle experta na nová média Josefa Šlerky sociální sítě svým jednáním na text ještě víc upozornily. „Facebook omezil dosah vidění toho článku, Twitter ho smazal, a to spustilo něco, čemu se říká Streisand efekt, protože po protestech ho zase pustil ven, čímž o něj ještě víc zvýšil zájem. Kdyby to býval neudělal, pravděpodobně by článek neměl tolik pozornosti. Otázka zní, proč to vlastně Twitter udělal. Můžeme v tom vidět, co chceme, můžeme v tom vidět vměšování do voleb,“ přibližuje Šlerka ze Studií nových médií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

V USA kvůli tomuto kroku zaznívá kritika hlavně od voličů stávajícího prezidenta. „Prezidentu Trumpovi se dlouho daří prosazovat svou agendu právě prostřednictvím Twitteru a Facebooku, takže tohle je situace, která je pro něj před volbami nepříjemná,“ upozorňuje bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v USA a Rusku Lenka Kabrhelová.