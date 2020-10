O prezidentu USA rozhoduje 538 lidí, někteří občané volit nemohou. Systém hlasování je unikátní

Místo toho do celého procesu vstupuje sbor volitelů, který může situací zamíchat. To se ostatně stalo i před čtyřmi roky – pokud by Američané volili prezidenta přímo, do Bílého domu by usedla Hillary Clintonová, která získala bezmála o tři miliony více hlasů než Donald Trump. Nezískala ale dostatečný počet volitelů, a proto musela poblahopřát ke zvolení svému soupeři.

Jak to tedy celé funguje? Voliči zaškrtnou konkrétního kandidáta. Jejich hlas ale neputuje do celonárodního součtu (to by šlo o volbu přímou), nýbrž se sčítá pouze v rámci daného státu. Kandidát, který ve státě získá nejvíce hlasů, získá až na výjimky všechny volitele onoho státu.

Princip „vítěz bere vše“ platí ve většině států USA. Výjimkami jsou Nebraska a Maine, které využívají systém obvodů, kdy každý obvod hlasuje zvlášť a má své volitele. Zástupci těchto států tedy ve sboru volitelů mohou následně hlasovat pro republikána i demokrata. Přesto není toto dělení obvyklé a došlo k němu v případě každého státu pouze jednou: Nebraska rozdělila hlasy volitelů v roce 2008, Maine v roce 2016.

O prezidentu rozhodne sbor volitelů

Systém volitelů je zanesen v americké ústavě a je výsledkem kompromisu mezi přímou volbou prezidenta občany USA a volbou zákonodárci z Kongresu. Volitelů je dohromady 538, pokud chce tedy kandidát uspět, musí získat hlasy 270 z nich.

V každém státě uchazeči o oválnou pracovnu soupeří o jiný počet volitelů – ten je závislý na počtu zákonodárců, kteří daný stát zastupují ve Sněmovně reprezentantů, respektive v Senátu. Počty kongresmanů se u jednotlivých států liší, každý stát má ale shodně dva senátory. Nejvíce volitelů – 55 – je k mání v nejlidnatějším státě USA Kalifornii, následují s 38 voliteli Texas a s 29 New York a Florida.