Paradox voleb: Clintonová prohrála, i když dostala o milion hlasů víc

Josef Opatrný iberoamerikanista „Hillary Clintonová byla velmi špatným tahem od demokratů. Lidé, kteří volí demokraty, nevolí Clintonovou.“

S rozdílem kolem 2 milionů hlasů se v absolutním součtu hlasů stala vítězem Clintonová, kvůli volebnímu systému ale vítězství slavil soupeř. Přečtěte si o dosud nejtěsnějších soubojích. Popáté v historii se nestal prezidentem kandidát, který získá nejvíce hlasů. Znovu totiž zafungoval známý paradox volebního systému USA: vítěz může dostat napříč USA celkově méně hlasů než konkurent, přesto nakonec vyhraje. Pro cestu do Bílého domu je totiž důležitý úspěch v lidnatých státech s velkým počtem tzv. volitelů.

Podle projekce CNN zvítězil Trump ve 30 státech – patří mu Západní Virginie, Missouri, Jižní Karolína, Severní Karolína, Indiana, Kentucky, Mississippi, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Arkansas, Arizona, Texas, Jižní Dakota, Severní Dakota, Kansas, Nebraska, Wyoming, Michigan, Montana, Lousiana, Ohio, Idaho, Iowa, Utah, Pensylvánie, Maine, Aljaška, Florida, Wisconsin.

„Donald Trump je kandidátem změny, podobně jako byl kandidátem změny Barack Obama. Lidi jsou nespokojení se současným stavem.“ Martin Řezníček Zpravodaj ČT

Clintonová naproti tomu uspěla v celkem 20 státech, jimiž jsou: Vermont, New Hampshire, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Rhode Island, Illinois, Massachusetts, Washington D.C., New York, Nové Mexiko, Virginie, Kaliforie, Havaj, Colorado, Oregon, Minnesota, Nevada a Washington.

Výsledky v klíčových státech

Florida : Trump 49,1%, Clintonová 47,7%

: Trump 49,1%, Clintonová 47,7% Severní Karolína : Trump 44,9%, 46,7%

: Trump 44,9%, 46,7% Pensylvánie : Trump: 48,8%, Clintonová 47,7%

: Trump: 48,8%, Clintonová 47,7% Ohio : Trump 52,1%, Clintonová 43,5%

: Trump 52,1%, Clintonová 43,5% Wisconsin : Trump 47,9%, Clintonová 47%

: Trump 47,9%, Clintonová 47% Nevada : Clintonová 49,7%, Trump 45%

: Clintonová 49,7%, Trump 45% Colorado : Clintonová 47,3%, Trump 44,7%

: Clintonová 47,3%, Trump 44,7% Arizona: Trump 49,7%, Clintonová 45,3% BREAKING: Donald Trump will win the White House, making him the 45th US president, CNN projects https://t.co/zwwtDtlYFz #CNNElection pic.twitter.com/k3kjIh8QYC — CNN (@CNN) November 9, 2016 Při povolebním vystoupení Trump slíbil sjednotit zemi rozdělenou po jedné z nejvyhrocenějších předvolebních kampaní historie. „Kampaň skončila, naše práce ale teprve začíná,“ řekl. Clintonová vystoupila nezvykle až po několika dlouhých hodinách. „Doufám, že bude dobrým prezidentem všech Američanů,“ prohlásila dnes v prvním povolebním projevu viditelně pohnutá Clintonová na adresu Trumpa.

„Protřelá politička Clintonová selhala v základních očekáváních. Nejen že nedokázala získat bělochy včetně těch s nižším vzděláním, ale paradoxně ani více oslovit hispánce, afroameričany nebo ženy. Bez toho samozřejmě cesta do Bílého domu nevede. Neměla žádný recept, příslib toho, že se bude starat o lidi, vůči nimž globalizace nebyla přátelská.“ Martin Řezníček Zpravodaj ČT

První komentář listu The New York Times, který otevřeně stál za Clintonovou, se utápí v zoufalství. „Povýšení nezodpovědného a nevzdělaného muže, jemuž radí špatní lidé, na vůdce národa je velmi špatná zpráva. Je zvlášť špatná vzhledem ke křehkému stavu světa,“ konstatoval list.

Fakta Jak se volí prezident USA? Občané v každém státě nevolí přímo kandidáty na prezidenta, ale takzvané volitele. Celkem jich je 538, což odpovídá počtu členů Sněmovny reprezentantů (435) a Senátu (100) doplněném o tři zástupce za federální oblast District of Columbia, kteří mají jen poradní hlas. Každý stát má určený počet zástupců – nejmenší mají tři, nejlidnatější Kalifornie 55.

K vítězství kandidáta je potřeba získat nadpoloviční většinu, tedy 270 hlasů. Volitelé nejsou povinni hlasovat pro vítězného kandidáta nebo podle stranických preferencí. Tohoto práva ovšem využívají výjimečně.

Nový prezident získává mandát až po rozhodnutí volitelů. Ti se scházejí vždy v pondělí po druhé středě v prosinci, letos termín připadá na 19. prosince. Oficiální výsledky voleb se vyhlašují na schůzi Kongresu, což v případě současných voleb bude 5. ledna 2017.

Nezíská-li žádný z kandidátů většinu hlasů volitelů, volí prezidenta Sněmovna reprezentantů ze tří nejúspěšnějších kandidátů absolutní většinou (stalo se tak jen v letech 1800 a 1824), přičemž každý stát zastoupený ve sněmovně má jeden hlas.

Funkční období nového prezidenta a viceprezidenta začne po slavnostní inauguraci – v případě současných voleb 20. ledna 2017. Pokud by prezident v době mezi volbou a inaugurací zemřel, pak by se prvním mužem v zemi stal zvolený viceprezident.