Kdybyste řekli, že moderátor bude doma, zvedne se vlna odporu. Covid si to v USA vynutil, říká Yann Zane

Jak epidemie koronaviru ovlivňuje předvolební dění, a především předvolební vysílání v USA?

Koronavirus ovlivnil výrazně předvolební vysílání. Nebyly akce s voliči v klíčových státech, které rozhodují volby. Ty jsou typicky ústředním bodem předvolebního zpravodajství. To tentokrát odpadlo, letos pouze kampaň Donalda Trumpa uspořádala hromadné akce, které byly pokrývány většinou pravicovými médii. Levicová média se spíš orientovala na kritizování nedodržování zdravotních nařízení.

Nejvýraznější vliv má covid na výrobní postupy. Zpravodajství má teď dvoučlenné posádky v režii, to je zcela nové. Operátoři grafiky nebo operátoři robotických kamer pracují z domova, dokonce i v primetimu se používá tento přístup. Moderátoři názorových pořadů jsou v domácích studiích a redaktoři a editoři dál pracují z domova. A to bude pokračovat minimálně do konce roku, takže i v průběhu samotného volebního vysílání a volební noci.

To mluvíte o všech amerických televizních kanálech?

Pokud vím, tak se to týká téměř všech. Potvrdit to mohu u CNN a BBC.

Je práce z domova na obrazovce nějak zásadně vidět? Ovlivňuje hodně podobu vysílání?

Myslím, že by to nemělo být znát. Doposud to bylo ve vysílání vidět úplně minimálně. Ano, byly vstupy přes Skype, které občas nemusí být tak spolehlivé. Ale já jsem neviděl na obrazovce žádné zásadní problémy. Což je takové poučení, možná v dobrém, z koronaviru, co vše je vlastně možné. To si nikdo před koronavirem nedokázal ani představit. Kdybyste v nějaké velké televizi řekli, že budete mít moderátora doma, tak se zvedne vlna odporu. A neprosadíte to. Tím, že si covid tyto podmínky vynutil, tak se to zavedlo téměř ze dne na den.

Moderátoři mají tedy doma vybudované improvizované studio a na obrazovce to vypadá, jako kdyby seděli v klasickém studiu?

Ano, moderátoři mají opravdu doma postavenou studiovou scénu. Třeba názorové pořady jsou velice jednoduché, protože v nich v podstatě není záběr studia. To je jenom kulisa, respektive polodetail moderátora s pozadím. Takže pozadí je obrazovka, ale musí tam být samozřejmě nasvícení, to vyžadovalo určitou přípravu. Ale jinak mohou být doma. A zajímavé je, že se domů podařilo přesunout i operátory – kamerové a operátory grafiky. Mají dvě obrazovky, připojí se vzdáleně do práce, sledují a poslouchají živé vysílání a pokyny režiséra. Na výstupu se to nepozná.

Kampaně sledují novináři z dálky

V předchozích letech bylo zvykem, že za každé médium jezdil s kandidátem po kampani jeden novinář. Je to teď reálné?

Do značné míry to vymizelo. Dál mají redaktoři přidělené jednotlivé kampaně, sledují je a věnují se jim. Ale většinou je to z dálky nebo se účastní ve velice omezených počtech některých akcí, případně jezdí na místa pouze proto, aby mohli zprostředkovat živý vstup. Je to dost omezené, odpadly i takzvané pressroomy, kde se diskutuje a kde se mohou redaktoři volně ptát.

Máte informace o tom, jestli tyto pressroomy budou ve štábech jednotlivých kandidátů o volební noci?

Není ještě úplně jasné, jak bude volební noc vypadat. Myslím, že obě strany vytvoří určité místo, kam pozvou novináře. Ale už teď z předvolební debaty víme, že tam „spin room“, v tomto případě se tomu říká „spin room“, nebyl. A neočekává se, že by byl i na následujících akcích.

„Novináři se v hrůze připravují na to, že volební nocí nic nekončí“

V amerických médiích se mluví o tom, že volební noc nemusí vůbec být, protože sčítání hlasů bude trvat déle. Pro novináře je to poměrně zásadní téma, proč vlastně?

Hlavním faktorem pro přípravu volební noci je z pohledu televizí odhadovaný počet diváků. A tady se dá čekat vysoká sledovanost. Proto si myslím, že vyloženě neodpadne. Odpadnou možná diváci na místě, ale těch tam je většinou velice málo.

Nejtěžší na volební noci pro televize je technologie. Jsou tam tisíce grafik, obrovské množství kamer, spousta záběrů a tak dále. Myslím, že se novináři spíš připravují na opakování voleb z roku 2000, kdy byl na Floridě výsledek mezi Georgem Bushem a Alem Gorem tak těsný, že statisticky nešlo určit, kdo vyhrál. A oficiální výsledek nebyl k dispozici snad měsíc, bylo totiž nutné přepočítat hlasy. Možná spíš na to se teď někteří novináři v hrůze připravují, že volební nocí nic nekončí a že se volbám naopak budou věnovat ještě dlouhou dobu.

Jak k takové situaci můžou přistoupit televize? Skončí vysílání volební noci bez vítěze?

Je docela možné, že se to stane, protože velké stanice a sítě mají dokonce oddělení speciálně na volební data a berou to hrozně vážně. Takže si myslím, že je dokonce jisté, že když nebudou oficiální výsledky nebo nastane situace, že budou hlasy příliš těsné, tak televize stejně jako zpravodajské agentury proste neřeknou, kdo zvítězil. Nechají výsledek takový, jaký oficiálně v danou dobu bude.