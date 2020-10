Amerika se chystá na „covidové“ volby. Zpravodajové sledují debaty on-line a na místě je nejspíš nikdo neposílí

Nikde nemají předvolební debaty takovou tradici jako právě ve Spojených státech. V týdnu stanice Fox News odvysílala první ze tří setkání obou kandidátů před televizními kamerami. Debata byla tak jiná, jak jiné budou celé letošní volby.

„Já už jsem těch debat viděla, ale takovou ještě nikdy. To byl chaos, to bylo překřikování, porušování všech pravidel, jejichž dodržování je takovým územ. Stanice Fox News je protrumpovská televize, která Trumpovi nevyčítá zbytečnosti, je spíš na jeho straně. Trump měl vlastně nejlepší podmínky a stejně neposlouchal, co mu moderátor říká,“ komentuje debatu Jana Ciglerová, zpravodajka Deníku N.

Debata v pravém slova smyslu to nebyla ani podle bývalého zpravodaje České televize v USA Martina Řezníčka. „Tohle byla spíš výměna nadávek a neustálého skákání do řeči. Moderátor se snažil debatu usměrňovat hodinu a půl, ale nedařilo se mu to, protože Donald Trump skákal do řeči, Joe Biden zase měl nejrůznější nadávky. Prezidentovi Spojených států říkal drž ústa, hovořil o tom, že je klaun, že je lhář a tak dále,“ doplňuje Řezníček.