„Uvidíme, co se stane.“ Trump se odmítl vyjádřit, zda v případě prohry předá moc Bidenovi

Většina amerických států letos usiluje o další rozšíření poštovního hlasování, aby lidé nemuseli chodit osobně k volebním urnám za pandemie covidu-19. V souvislosti s nemocí USA od počátku roku registrují už přes 200 tisíc mrtvých. Hlasování poštou vzhledem k okolnostem podporují především demokraté.

Trumpovi vadí automatické zasílání volebních lístků

Republikánský prezident, který sám v několika posledních volbách zaslal svůj volební lístek poštou, se snaží vymezit rozdíl mezi státy, které posílají korespondenční lístek automaticky všem voličům, a těmi, kde je lístek vydán až na požádání. První způsob podle něj vede k volebním podvodům.

Experti však upozorňují na to, že asi pět států již dříve zasílalo lístky před volbami všem a žádné větší podvody nezaznamenaly. Vyplněný lístek rovněž prochází po zaslání volební komisi několika kontrolami, aby se zaručila jeho pravost.

Trump ve středu naznačil, že pokud by státy upustily od plošného zasílání volebních lístků, nebyly by žádné obavy z podvodu. „Zbavte se volebních lístků a budeme mít velice pokojné (volby), upřímně, nebude to předání, bude to pokračování,“ dodal prezident.