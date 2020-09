Vycházejí tři knihy o dění v Bílém domě. O Trumpovi píšou bývalí podřízení i exagent FBI

V knize Sandersová popisuje i moment, kdy Kim Čong-un od amerického prezidenta „nesměle přijal Tic Tac“, píše list The New York Times. Americký prezident poté před diktátorem gestikulací naznačil, že vydechuje, aby ho ubezpečil, že se jedná o svěží dech, a ne o jed.

Sandersová je dcerou bývalého republikánského guvernéra Arkansasu Mika Huckabeeho. Tiskovou mluvčí Bílého domu se stala na začátku roku 2017, svůj úřad opustila o dva roky později v červnu 2019.

Vyšetřování FBI nemělo ublížit prezidentovi, píše bývalý agent

Třetí knihou o dění v Bílém domě jsou paměti bývalého agenta FBI Petera Strzoka, který byl usvědčen ze zaujatosti při vyšetřování Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2016 kvůli údajnému ruskému vměšování do voleb. Své kolegyni posílal krátké textové zprávy, ve kterých americkou hlavu státu kritizoval.

Strzok podle The New York Times v knize píše, že se FBI vyšetřováním nesnažila ublížit prezidentovi, jak Trump tehdy tvrdil. Mělo prý za účel osvětlit „možnost napojení cizí rozvědky do prezidentských voleb“.

„Vždy to bylo o Rusku,“ píše mimo jiné Strzok. V memoárech také prohlásil, že FBI v roce 2016 nebyla připravena na ruské vměšování do prezidentských voleb, federální úřad podle něho měl včas „rozpoznat varovné signály“.