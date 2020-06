Trump dělal vše jen kvůli tomu, aby byl znovu zvolen, tvrdí v knize prezidentův exporadce Bolton

„Těžko bych našel jediné důležité Trumpovo rozhodnutí během mého působení ve funkci, které nebylo řízeno snahou o znovuzvolení,“ píše v knize Bolton, který zastával významný post v Bílém domě 519 dní od dubna roku 2018 do září 2019.

Podle nakladatelství Simon & Schuster, které zveřejnilo krátký úryvek z chystané knihy, „se Bolton vyjadřuje k řadě témat: samozřejmě k chaosu v Bílém domě, ale také k hlavním aktérům, k nesouvislému a neuspořádanému rozhodovacímu procesu prezidenta a k jeho jednání se spojenci i s nepřáteli, od Číny přes Rusko, Ukrajinu, Severní Koreu či Írán až po Británii, Francii a Německo“.

„To, co Bolton viděl, jej ohromilo: Prezident, pro nějž je znovuzvolení jedinou věcí, která se počítá, i pokud by to znamenalo uvést do nebezpečí nebo oslabit zemi,“ pokračuje nakladatel.

„Založit impeachment jen na ukrajinské kauze byla chyba“

Bolton se podle svého vyjádření v knize domníval, že demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů udělala chybu, když postavila svou ústavní žalobu vůči Trumpovi jen na takzvané ukrajinské kauze.

V ní chtěl prezident podle demokratů nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na svého pravděpodobného volebního soka Joea Bidena a pokusil se tak zneužít Ukrajinu v americkém volebním boji. Trumpa však na začátku roku osvobodil Senát, v němž mají většinu republikáni.

„Podobné přestupky jako v případě Ukrajiny se vyskytovaly ve všech složkách jeho (Trumpovy) zahraniční politiky a Bolton je podrobně osvětluje, stejně jako pokusy vlastní i dalších vládních činitelů bít na poplach,“ pokračuje Simon & Schuster.