Trumpův exporadce prý tvrdí, že mu prezident přiznal nátlak na Ukrajinu. Demokraté chtějí, aby svědčil

Pokud by však Bolton či další svědci byli předvoláni, proces se nejméně o několik dní protáhne. V opačném případě je možné, že Senát vynese nad Trumpem verdikt ještě v závěru tohoto týdne.

Trump souvislost zmrazení pomoci Ukrajině s vyšetřováním Bidenových popírá a tvrdí, že podle zásady „něco za něco“ nepostupoval. Napsal to i nedávno na Twitteru. „Nikdy jsem Johnu Boltonovi neřekl, že pomoc Ukrajině má vazbu na vyšetřování demokratů včetně Bidenů… Pokud to John Bolton tvrdí, chce jen prodat svou knihu,“ napsal Trump.

Demokraté už dlouho tvrdí, že prezident zmrazil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 391 milionů dolarů, aby si vynutil zásah kyjevské prokuratury ve věci syna Joea Bidena. Podezření se týkalo možného zapletení Bidena mladšího do finančních machinací ukrajinské energetické firmy Burisma, v jejímž vedení působil. Přestože vyšetřování prohřešky nepotvrdilo, Bílý dům prý trval na jeho obnovení, Trump navíc podezíral Bidena staršího, že ve prospěch svého syna intervenoval.

Podle agentury Reuters informaci potvrdil i Boltonův advokát Charles Cooper. Řekl, že rukopis Boltonovy knihy „Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu“ v prosinci předložil ke kontrole americké Národní bezpečnostní radě (NSC), protože může obsahovat utajované informace. To je obvyklý postup povinný pro všechny vládní úředníky.

S informací o Boltonově chystané knize přišly před několika dny list The New York Times a agentura AP. Podle nich Bolton v knize uvádí, že mu Trump loni v srpnu řekl, že chce zastavením finanční pomoci přinutit Ukrajinu, aby mu dodala argumenty proti Joeovi Bidenovi, pravděpodobnému soupeři v listopadových prezidentských volbách.

Demokraté musejí pro předvolání svědků získat některé republikány

O výslechu svědků by měl Senát hlasovat v pátek. Republikáni tam mají převahu 53 ku 47 mandátům. O předvolání svědků bude rozhodovat prostá většina, takže demokraté potřebují získat hlasy nejméně čtyř republikánských senátorů.

Podle serveru Politico mají zatím k dispozici tři - Mitta Romneyho, Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou. Další americká média zmiňují ještě republikánského senátora Lamara Alexandera, který se k podpoře demokratů staví rovněž otevřeně. The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje poznamenal, že výpovědi svědků by mohli chtít i republikánští senátoři Rob Portman a Pat Toomey.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Nejvyššího soudu John Roberts, který na soudní proces dohlíží. Předpokládá se, že by se zdržel hlasování, takže návrh na předvolání svědků by při rovnosti hlasů neprošel.

Média: Řada republikánů váhá, přeběhlíci mohou být i u demokratů

List The Washington Post napsal, že řada republikánů ale stále váhá a zatím není jasné, jak budou hlasovat. Sám šéf republikánské frakce Mitch McConnell připustil, že poměr sil nemusí být pro republikány příznivý. I kdyby ale rozhodnutí o předvolání svědků padlo, klíčový výslech Boltona by byl nejistý. Senátoři by totiž hlasovali o předvolání každého svědka zvlášť, upozornil washingtonský list.

Možní „přeběhlíci“ se objevují i v táboře demokratů. Server Politico napsal, že v závěrečném hlasování o vině či nevině prezidenta se k jeho republikánským stoupencům možná připojí nejméně tři demokraté: Joe Manchin ze Západní Virginie, Kyrsten Sinemaová z Arizony a Doug Jones z Alabamy. O konečném verdiktu se ale rozhoduje dvoutřetinovou většinou, takže na celkový výsledek jejich postoj nebude mít vliv.