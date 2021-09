Nechtěli jsme naslouchat Afgháncům, a na to jsme možná doplatili, říká bývalý šéf rekonstrukčního týmu v Lógaru

Turbulentní vývoj situace v Afghánistánu podle něj připomíná předchozí vládu radikálního hnutí. „Je to mix rozčarování, možná i zklamání, když sleduji, co se děje. Posledních osmačtyřicet hodin trochu připomíná to, co si pamatuji.“

Islamisté prohlašují, že budou dodržovat lidská práva, nebudou bránit odchodu lidem ze země a nebudou pronásledovat bývalé spolupracovníky západních jednotek. Jak připomněla ČTK, stejné sliby zaznívaly i v roce 1996, před nastolením autokratického režimu. Lidé jim proto nevěří.

Vývoz demokracie nefunguje

Vytvoření fungujících struktur demokratického státu se v Afghánistánu nepodařilo, chybou byl dle Pechy zvolený způsob. „Nechtěli jsme se učit, nechtěli jsme naslouchat Afgháncům, co vlastně chtěli. Často jsme naslouchali jen elitě a na to jsme možná doplatili,“ myslí si.

Podobně hovořil v projevu také americký prezident Joe Biden. „Rozhodnutí odejít z Afghánistánu se netýká jen Afghánistánu. Je to konec éry velkých vojenských operací s cílem předělávat cizí země,“ řekl.