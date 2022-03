Registrace pro příchozí z Ukrajiny by se měla prodloužit ze tří na třicet dnů, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po jednání s hejtmany. Uprchlíci, kteří budou mít takzvané vízum ke strpění, by už brzy také mohli v Česku pracovat bez povolení. Zapojit by se mohli i do rekvalifikací. Opatření by mělo ulevit centrům, která v posledních dnech čelí náporu. Pražské asistenční centrum se v úterý v 5:45 hodin znovu otevřelo novým žadatelům, pozastavit příjem žádostí naopak muselo to v Příbrami. V Ostravě otevřeli nové velkokapacitní centrum. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že je systém v Česku dobře nastaven a země situaci s uprchlíky zvládá.