Pardubický kraj požádá rodinu dítěte, které po narození těžce onemocnělo, o celou dokumentaci

Bez celkové dokumentace mohou jednotlivé kraje a nemocnice prošetřit pouze to, co se stalo na půdě jejich zařízení. „Bohužel podle současné legislativy nemá k celkové dokumentaci přístup vůbec nikdo, ani ministerstvo zdravotnictví. Ani my si nemůžeme jednotlivé dokumentace navzájem poskytnout. Musíme mít nejprve souhlas pacientky,“ shrnul zásadní krok v objasněné celého případu pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) s tím, že o souhlas hodlá požádat.

Kompletní dokumentaci hodlají kraje a nemocnice předat ministerstvu zdravotnictví, které případ prověří souběžně s policejním vyšetřováním, které v tomto týdnu začalo. „Odborné zdravotnické posouzení je jediná cesta, jak dospět k výsledku toho, co se stalo, než dospěje policie k názoru, zda se nestal trestný čin,“ vysvětlil Netolický.

„Všichni účastníci mají zájem na prošetření celého případu, od převzetí záchrannou službou Královehradeckého kraje po jednotlivé úkony v Pardubické nemocnici a následně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové,“ dodal pardubický hejtman.