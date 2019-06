Chyba za chybou, hodnotí postup personálu na záběrech dokumentu Infiltrace odborník

„Je to nepochopitelné, že jsem běžela s Adámkem v náručí přes celé dětské oddělení, sbíhali jsme schody z druhého patra do přízemí. Nikdo mi ani nenabídl vozíček nebo lehátko pro něj, aby se s ním neklepalo,“ popsala v dokumentu Adamova matka Ilona, která je zdravotní sestrou a v pardubické krajské nemocnici až do té doby pracovala.

Osmiletý hoch krvácel celých 13 minut. To je podle proděkana Marxe příliš dlouho. Podle jeho odhadu v nemocnici funguje systém zajištění resuscitace standardně, jen prostě nikdo nezavolal. Podobná pochybení nejsou podle něj v praxi ojedinělá.

Zákoník práce je v nemocnicích porušován

Řešením by mohl být právě pravidelný nácvik krizových situací. Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka upozorňuje na personální situaci v nemocnicích. Komora se proto chce zaměřit na únavu a syndrom vyhoření zdravotníků.

„To, co tam je ukázáno, nás netěší. Na druhou stranu my už několik let poukazujeme na to, že se situace v českých nemocnicích horší, že bude docházet k chybám, protože je skoro všude překračován zákoník práce,“ říká.

Vedení nemocnice nechce případ příliš komentovat, protože jde o nezletilé dítě a vše prošetřuje policie. S rodinou vyjednává o odškodnění. S prezentací případu v pořadu Infiltrace ředitelka pardubické nemocnice Štěpánka Fraňková nesouhlasí: „Všichni aktéři, zaměstnanci pardubické nemocnice a nejen oni, vnímají osud rodiny jako tragédii a velké neštěstí. Je potřeba aby se vyjádřil soud.“