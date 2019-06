Krvácejícího chlapce v nemocnici poslali do ambulance místo na ARO. Dokument ČT mapuje selhání zdravotníků

Dodnes pátrá po tom, proč a na co její matka zemřela. Požádala o pitvu, které se nedočkala. Podala trestní oznámení, ke kterému psal dokument docent Vorel, který s ní nikdy osobně nemluvil. „Podala jste trestní oznámení, stěžovala jste si krajskému úřadu, čili to jde mimo mě a nemocnici. V této věci se obávám, že s vámi nemůžu hovořit,“ řekl jí muž do telefonu.

Stejnou reakci slyšela paní Eliška i na pitevně: kvůli tomu, že si stěžovala, ji odkázali na krajský úřad. „Už jsme si dopisovali čtyři roky,“ říká Eliška. Později ji odkázali až na ministra zdravotnictví.

Ministr byl v šoku, ale víc neřekl

Dokumentaristé se vydali i za ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěch (za ANO), kterého seznámili s Adamovým případem. „Já jsem úplně v šoku, že v nemocnici volají zdravotnickou záchrannou službu, aby jim šla pomoct s pacientem. To je skutečně velmi nestandartní. V takovéto nemocnici, krajské nemocnici, velké nemocnici, personálně vybavené, mi to přijde skutečně až neuvěřitelné. Z toho, co jsem viděl, celý ten příběh, to mě skutečně mrazí,“ řekl na kameru ministr.