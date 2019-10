Osud klientů H-Systemu je jim známý. Případ stavby bytových domů v Řečkovicích stále řeší soud

„Šetřením se nepodařilo prokázat protiprávní jednání žádné z podezřených osob ani osob jiných,“ uvedla tehdejší mluvčí jihomoravské policie Kamila Janíčková. Rozestavěné byty sice koupila společnost Reko a poškozeným je po dokončení nabídla s osmiprocentní slevou. Jen minimum z nich ale chtělo platit podruhé.

Developer skončil ve vězení

Ve stejné lokalitě byl ovšem o sedm let později další problém. Developerské firmy, které v místě dodnes připomíná reklama, opět zkrachovaly ještě před dostavěním bytových domů pro jiné klienty. Jeden z jejich majitelů, Rastislav Růžička, šel potom na pět let do vězení.

Soud jej potrestal za to, že si v roce 2007 zálohy na byt ve výši 15 milionů nechal posílat na vlastní účet a peníze pak používal jinde. Policie ho navíc spolu s dalšími podezírala i z úvěrového podvodu. Pravomocný rozsudek v této věci ale ani po dvanácti letech nezazněl, případ je teď u Vrchního soudu v Olomouci.