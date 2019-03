Developer vybíral statisícové zálohy za byty v Brně. Nikdy je ale nepostavil, věc už řeší soud

Snili o novém bydlení a přišli o statisíce. Marie Kučerová chtěla pořídit nové bydlení své dceři, Petr Maška zase sobě a manželce. Byty měly vyrůst v brněnských ulicích Vyhlídalova a Rybnická. Kdyby šlo vše podle plánu, už by spolu obě rodiny sousedily. „Našla jsem to na internetu, že se nabízejí byty za nějakých 2,3 milionu v Bohunicích. Tak jsem říkala, to by bylo dobrý, dcera bude mít bydlení. Složila jsem zálohu dvě stě tisíc,“ řekla Marie Kučerová.

„Součástí rezervační zálohy bylo, že do půl roku vyřeší náležitosti ke stavebnímu povolení tak, aby stavba mohla začít. Do roku 2016 se nic nestalo,“ dodal Petr Maška. Rezervační smlouva garantovala možnost vrácení zálohy. Toho se ale klienti nedočkali – a to i přes urgence na jednatele firmy Romana Macha. Nakonec se do případu vložila policie.

Kriminalisté zjistili, že stejně dopadlo víc než padesát lidí. Škoda přesahuje deset milionů korun. Případ se teď přes státního zástupce dostal k soudu. „Obžaloba právně kvalifikuje jednání obviněného jako zločin zpronevěra se škodou velkého rozsahu a v případě, že bude uznán vinným z této trestné činnosti, hrozí mu trest odnětí svobody v délce pět až deset roků,“ řekl státní zástupce Hynek Olma. Aktuálně se věcí zabývá Krajský soud v Brně.

Podnikatel tvrdí, že zálohy vrátí

Podnikatele Romana Macha Česká televize kontaktovala e-mailem, odpověděl, že s vracením záloh dál počítá.