Penta možná přijde o spolupráci na metru D. Magistrát prověří smlouvy

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. V první fázi výstavby má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru.

Podle Scheinherra vyjde geologický průzkum pro stavbu nové trasy zhruba na 1,5 miliardy korun. Původní odhady uváděly, že průzkum bude stát asi jednu miliardu korun. Průzkum začne na Pankráci a podle dřívějších vyjádření představitelů města by měl být zahájen letos v dubnu.

Při geologickém průzkumu budou vznikat stavby, které budou následně využitelné pro metro, to znamená například tunely nebo štoly. Pro první úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let.