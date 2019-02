Scheinherr: Průzkum pro stavbu metra D nesmíme podcenit. Nemůžou se opakovat propady jako u Blanky

„V těchto dnech vybíráme zhotovitele geologického průzkumu. S tím by se mělo začít letos v prvním pololetí,“ uvedl radní Scheinherr.

Dříve se hovořilo o dubnu, podle radního by se ale mohl začátek prací zdržet kvůli možným komplikacím se soutěžením firmy, která průzkum provede; třeba pokud se jiný účastník soutěže odvolá.

Průzkum podle Scheinherra nechce hlavní město podcenit. „Praha dřív trpěla tím, že se nevěnovalo průzkumu a přípravě stavby dostatečné úsilí. Ale my potřebujeme znát všechny detaily podloží a pak se nebudeme potýkat s tím, co se stalo při stavbě tunelu Blanka, kdy došlo k propadům.“

Poté se začne se stavbou úseku metra mezi Pankrácí a zastávkou Olbrachtova, tedy v té části, která má být nejvíce vytížená. Město by pro tento úsek chtělo získat stavební povolení do tří let. Celé metro D by mělo být hotové v roce 2028.