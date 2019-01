Pražští cestující si od dubna ve všech tramvajích koupí jízdenky kartou. Město se chystá i na stavbu metra D

Za novinku, kterou najdou od dubna cestující také ve všech pražských tramvajích, zaplatí dopravní podnik firmě patřící ČSOB provizi 1,99 procenta z ceny jízdenky. Bezkontaktní platby mají být možné u prostředních dveří. U tramvají 14T budou zařízení na platby dvě (model nemá v prostředním článku dveře). Zda se služba rozšíří i do autobusů či metra, zatím není jasné.

„Rozšiřujeme tak možnosti, jak zvýšit komfort cestujících, aby nemuseli někde shánět lístek. V Ostravě se to povedlo a snížilo to i počet černých pasažérů, takže tímto směrem chceme jít,“ řekl Scheinherr. V Ostravě se bezkontaktní platbou prodaly už dva miliony lístků za asi čtyřicet milionů korun; stejnou službu nabízí dopravní podniky i třeba v Karlových Varech nebo Liberci.

Praha letos rovněž zahájí geologický průzkum pro stavbu metra D, při němž již vzniknou části tunelu později využité pro samotnou stavbu. Pro první úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let, pozemky už jsou tam v podstatě vyřešeny.

Geologický průzkum začne na Pankráci a celkem má vyjít zhruba na miliardu. Město na něj má vysoutěženou firmu. S ohledem na chystané první stavební práce se podle náměstka Scheinherra dokonce již dá hovořit o začátku stavby nové linky, která má propojit sídliště na jihu Prahy s centrem.

Město chtělo za minulé politické reprezentace vytvořit společný podnik se skupinou Penta k rozvoji okolí nových stanic. Spolupráci se soukromými investory nezavrhuje ani nové vedení radnice, původní záměr však uskutečnit nehodlá. Podle Scheinherra je podstatné, aby kolem stanic metra, kde je dobrá dopravní dostupnost, vznikaly kanceláře a na ně navázané obchody a služby.