Lidé za ostravské MHD rádi platí kartou. Za půl roku koupili 370 tisíc jízdenek

Město zavede i třídenní jízdenky, které budou stát 220 korun. Jízdenka by měla sloužit hlavně turistům, kteří navštíví Ostravu nebo do krajské metropole zamíří například na festival.

Dopravní podnik Ostrava nechal v létě terminály instalovat do 613 vozidel. Celkem jde o téměř 2200 terminálů. U každých dveří je vždy minimálně jeden. U některých i dva. Systém využívá 615 modemů pro komunikaci v mobilních sítích. Tyto přístroje dopravce používá od roku 2015 pro odbavení platební karty ODIS. Už při jejich pořízení společnost chtěla, aby čtečka uměla pracovat i s bankovními kartami. Celkem firma do projektu investovala 48 milionů korun. Na velkou část získala dotaci od EU.

Při několikaměsíčním zkušebním provozu chce dopravní podnik zjistit názory cestujících a pak rozhodnout o případném rozšíření tohoto opatření. Už nyní cestující do autobusů a trolejbusů nastupují předními dveřmi, ale pouze v čase od 20:00 do 04:00. Tramvají se toto omezení netýká, protože na tramvajových linkách často jezdí dva vozy.

V neposlední řadě by v Ostravě měla vzniknout další tramvajová linka. Lidé z Ostravy-Poruby a Pustkovce si však stěžují na to, že je město o výstavbě málo informuje. Pořádají i petici .

Podnik bude také investovat do svého tramvajového vozového parku. Vypsal proto zakázku na 40 nových nízkopodlažních tramvají se střední kapacitou, tedy do délky 25 metrů. Její hodnota se odhaduje na 1,4 miliardy korun. Každá z tramvají má nabídnout prostor pro 170 cestujících. „Všechny budou nízkopodlažní a plně klimatizované,“ uvedl redaktor České televize Lukáš Horák. Většina tramvají by měla být dodána do konce roku 2018.