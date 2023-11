V Říčanech bude k vidění největší tamní poklad. Středověký měšťan by si za něj koupil 21 tisíc vajec

Začátkem 90. let se ve sklepě Jiřího Škáby na říčanském náměstí vyvalil kus středověké stěny. Za ním se objevil hliněný hrnec plný stříbrných mincí. Nález historici docenili až v roce 2018, kdy ho Škábův syn Martin daroval do muzea v Brandýse. Jeho odborníci zjistili, že poklad tvoří 348 grošů králů Václava IV. a Karla IV., zrestaurovali jej a částečně zařadili do své expozice.

Uložení pokladu někdy před rokem 1420 souvisí s husitským obléháním Říčan, které vedl sám Jan Žižka, a s pobořením místního hradu. Poklad tak podle Holodňáka představuje pro historii Říčan významný artefakt. „Pokud si odmyslíme zříceninu říčanského hradu, tak se bez nadsázky dá tvrdit, že se jedná o jednu z nejcennějších hmotných památek říčanského středověku,“ uvedl Holodňák.

Část životních úspor měšťana

Hodnota pokladu je podle pracovníků muzea nevyčíslitelná. Ve své době představovala část životních úspor bohatšího měšťana, dnes pokladu na hodnotě přidává historický význam. Tehdejší člověk si podle Holodňáka mohl za 348 pražských grošů koupit jednoho až dva koně, pět nebo šest krav, případně malé venkovské stavení. „Je to tehdejší hodnota odpovídající asi jednadvaceti tisícům vajec,“ dodal historik.

Odborníci předpokládají, že neznámý měšťan měl takových hrnců uloženo nejspíš více. To dává naději Martinu Škábovi při dalších průzkumech jeho stále ještě částečně zasypaného sklepení.

Zájemci si mohou poklad prohlédnout v sobotu a v neděli mezi 13. a 19. hodinou. Výstavu doprovodí bohatý doplňkový program. Lidé si mohou vyzkoušet ražbu mincí nebo si zahrát v ulicích hru Za pokladem do středověkých Říčan. Po skončení dvoudenní expozice se poklad vrátí do depozitáře v Brandýse.