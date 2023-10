Kvůli škodám po bouřce se znovu zastavila trať z Prahy do Kralup. Vlaky nejezdí i na dalších místech

Před devátou hodinou dopoledne nejezdily vlaky kvůli popadaným stromům na trati Tábor–Bechyně a na dvou úsecích trati Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí (mezi Havlíčkovým Brodem a Šlapanovem a mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy).

Navíc Správa železnic po osmé hodině znovu zastavila dopravu v části trati mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, kde byl provoz kvůli padlým stromům zastaven již večer. V ranní špičce sice příměstské i dálkové vlaky jezdily, ale provizorně – částečně jednokolejně a částečně bez elektřiny, kdy museli cestující přestupovat do náhradního motorového vozu. České dráhy několik ranních spojů odřekly.

Nakonec se doprava zastavila znovu, aby se podařilo opravit trakční vedení. Železničáři předpokládají, že jim to zabere hruba tři hodiny. České dráhy odklonily dva dopolední vlaky mezi Prahou a Berlínem po trase přes Lysou nad Labem a Mělník, ale řadu dalších odřekly. Vnitrostátní rychlíky od Ústí nad Labem do Prahy končí v Kralupech, mezistátní vlak, který obvykle odjíždí v 10:24 z Prahy do německého Padborgu, dráhy vypraví až z Děčína. V Děčíně také ukončily noční vlak ze Švýcarska.

Místo odřeknutých rychlíků jezdí sice mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou náhradní autobusy, České dráhy ale přiznaly, že se ji podařilo zajistit „ve velmi omezeném rozsahu“. Osobní vlaky jezdí z Prahy do Libčic nad Vltavou, dále do Kralup je i místo nich zavedena náhradní autobusová doprava.