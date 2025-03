Dělníci začali s druhou polovinou prací na Pražském okruhu ve Slivenci

Na Pražském okruhu v úseku od ústí Lochkovského tunelu ke sjezdu na Slivenec po zimní přestávce začala druhá polovina výměny povrchu vozovky. První část výměny firma uskutečnila loni, teď se práce týkají především směru na Brno a potrvají do července. Namísto asfaltu bude nový povrch cementobetonový, což zajistí vyšší životnost. Doprava je vedena ve dvou pruzích v každém směru.

Současný povrch je podle mluvčího starý šestnáct let a jeho oprava už byla kvůli špatnému stavu nezbytně nutná. Dodal, že nově použitý beton je určen pro vysoké zatížení a využívá ho například ruzyňské letiště pro vzletovou dráhu. Jeho životnost je až třicet let, doplnil.

Po celou dobu rekonstrukce budou mít řidiči k dispozici dva jízdní pruhy v každém směru. Jsou ale zúžené a rychlost v nich omezená. „Skutečně se tady pojede dvěma jízdními pruhy v obou směrech. I tak to bude způsobovat zvláště v době dopravních špiček komplikace. Nicméně je to skutečně stavba, kterou jsme soutěžili ve výběrovém řízení nikoli výhradně na cenu, ale z velké části právě na rychlost,“ vysvětlil Rýdl.

Výstavba nové lávky přes dálnici

ŘSD také podle Rýdla zahájila na prvním kilometru D7 práce na výstavbě nové lávky přes dálnici, která slouží k umístění navigačních přístrojů ruzyňského letiště. Stavba je nutná kvůli tomu, že ŘSD do čtyř let plánuje rozšíření začátku dálnice, která by se v nové šířce pod stávající lávku nevešla.

Nová lávka za třiašedesát milionů korun vznikne nedaleko stávající, samotná stavba nebude mít na provoz na dálnici vliv. Po dokončení přijde na řadu demolice nynější lávky. „To je jediný moment, kvůli kterému bude třeba D7 uzavřít pro veškerý provoz,“ uvedl Rýdl. Uzavírka podle něj bude trvat v řádu hodin a bude o víkendu.