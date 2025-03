Rekonstrukce viaduktu výrazně prodlužuje cestu z Vimperka do Německa

Kvůli rekonstrukci železničního viaduktu u Kubovy Huti je cesta na hraniční přechod Strážný uzavřená. Pro řidiče, kteří musejí dělat dlouhé objížďky, to znamená komplikace a výrazné zdržení. Problémy mají řidiči kamionů, kteří míří do Německa, ale i školáci nebo popeláři.

Železničnímu viaduktu, pod kterým denně projedou tisíce aut, se teď řidiči na cestě z Vimperka do Bavorska musejí vyhnout. Od pondělního rána je uzavřený. Starý most musí dělníci rozebrat a na jeho místě postaví nový. Bude to mít zásadní vliv především na nákladní dopravu.

„Lidé z Kubovy Hutě budou muset najet stovky, možná tisíce kilometrů po dobu, co ta uzavírka bude,“ uvedl starosta Kubovy Hutě Zbyněk Klose (nestr.). Osobní a především nákladní auta míří na Strážný oklikou přes Prachatice. Řidičům se tak cesta prodlouží zhruba o padesát kilometrů.

Problém budou mít školáci i pendleři

Uzavírka trápí i šumavské obce. „Bude to mít dopad na naše děti, které každý den musí dojíždět do školy. A také na všechny pendlery. Na ty, kteří jezdí do Německa do práce,“ poznamenala starostka obce Strážný Jiřina Králíková (nestr.).

Popeláři z Vimperka jezdí do Strážného třikrát týdně. Také oni by měli využívat objízdnou trasu přes Prachatice a Volary. „Zřejmě se nám tím zdraží odpady. A samozřejmě zvýšené náklady na tu dopravu budeme muset zaplatit my,“ řekla starostka.

Rekonstrukce mostu zastaví i vlaky. „Od 1. dubna do 16. června bude v úseku mezi Vimperkem a Volary výluka. Toho využijeme k provedení dalších oprav na trati, například železničních přejezdů,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Místo vlaků pojedou náhradní autobusy. I ty ale musí až do léta na objížďky.