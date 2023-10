Pražské letiště chce do deseti let odbavovat 21 milionů cestujících. Rozšíří terminály, upraví jejich chod

„Zlepšíme tím komfort pro cestující, umožníme efektivnější využití kapacit a přesun části schengenského provozu do terminálu 1,“ očekává od změny výkonný ředitel provozu letiště Martin Kučera. Kontrola by měla také zrychlit, čemu mají pomoci nové rentgeny na zavazadla. V nich již nebude potřeba vyndavat ze zavazadel tekutiny a elektroniku. Zrychlení odbavování na terminálu 1 má podle Kučery pomoci i možnost samoodbavování zavazadel.

Letiště chce mimo jiné postavit centrální bezpečnostní kontrolu na terminálu 1, odkud létají spoje mimo schengenský prostor. V současnosti procházejí cestující kontrolou až u nástupních bran, po úpravách by měli rámy procházet již při vstupu do tranzitní části jako na terminálu 2.

V roce 2033 by letiště mělo podle jeho vedení odbavit přes 21 milionů cetujících. To je zhruba dvojnásobek oproti loňskému výsledku, o třetinu více než očekávaný letošní výsledek a o čtvrtinu více než v roce 2019, kdy bylo s více než 17 miliony cestujícími kapacitně na hraně. Klíčové má být rozšíření terminálů, díky čemu bude možné odbavit v dopravní špičce za hodinu dvakrát více cestujících.

Dopravci budou mít svůj terminál, neschengenské lety se přesunou

Od úpravy fungování terminálů, které již nebudou rozděleny čistě podle toho, zda se z nich odlétá do schengenských či mimoschengenských destinací, si správa letiště slibuje zpřehlednění. V budoucnu by měli mít dopravci přidělena místa vždy jen na jednom terminálu. V důsledku se ovšem počítá s tím, že si leckteří dopravci místa u terminálů prohodí, na terminálu 1 – nyní mimoschengenském – by v budoucnu měla podle Kučery přijíždět letadlo schengenských dopravců, kteří v Praze nemají bázi. Jmenoval Brussels Airlines, Air France a Finnair.

„Terminál 2 bude určen pro neschengenské dopravce a všechny ostatní. Ostatní rovná se bázovaní nebo dopravců, kteří létají do obou oblastí – schengenských i neschengenských destinací,“ doplnil Kučera.

Na více cestujících by mělo podle plánů vedení pražského letiště čekat více letadel. V současnosti z Prahy létá 160 linek, do roku 2030 by jich mělo být 200. Přibýt by měly i dálkové linky. Nyní jich je 21, koncem dekády jich chce mít letiště 37. Pos podotkl, že pod dálkovými linkami jsou míněny i lety na blízký východ nebo do severní Afriky.

Vlaky očekává letiště do roku 2030, trolejbusy již napřesrok

Současně s rozšířením kapacity cestujících počítá letiště také se zlepšením dopravní obsluhy. Poměry pro automobilisty má zlepšit zvýšení počtu parkovacích míst z nynějších 6500 na deset tisíc. Do roku 2030 má být hotové také vlakové spojení, které zásadně zvýší kapacitu veřejné dopravy na letiště.

„Navýšení počtu cestujících se neobejde bez kvalitního spojení s centrem Prahy. Vlaky z Prahy na letiště by měly začít jezdit v roce 2030. Chceme také, aby nová trať z Masarykova nádraží na letiště byla napojena i na pražské hlavní nádraží,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dílčí zvýšení kapacity veřejné dopravy na letiště má ale nastat již napřesrok. Z Veleslavína začnou místo autobusů jezdit trolejbusy, pražský dopravní podnik počítá s nasazením tříčlánkových vozidel, která pojmou přibližně o čtvrtinu více cestujících.

Letiště Praha si nechalo u agentury Median zpracovat průzkum, podle kterého 89 procent dotázaných podporuje další rozvoj největšího českého vzdušného přístavu. Podle zástupce agentury Josefa Fišera je to o sedm procentních bodů více než v roce 2019. Lidé podle průzkumu považují za nejdůležitější budování dopravní infrastruktury na letiště, ale také jeho modernizaci a digitalizaci, rozšiřování leteckých spojení do nových destinací, udržitelný rozvoj a rozvoj provozních kapacit.