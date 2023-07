V Praze přistál a znovu z ní odletěl první letoun nové přímé linky mezi Českem a Tchaj-wanem

Podle něj by situaci mohlo zlepšit přímé letecké spojení, které zároveň pro cestující z Prahy rozšíří možnosti létání do dalších míst v Asii.

Vystrčil také řekl, že neočekává reakci Čínské lidové republiky. „Pokud je pravda to, co vždy tvrdí, totiž že byznysu nikdy bránit nebude,“ uvedl.

Tchaj-wan je významný ekonomický partner, říká analytik



Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Filip Šebok v Událostech, komentářích uvedl, že česko-tchajwanské vztahy mají dlouhou tradici, už z dob prezidenta Václava Havla, který například podporoval znovupřijetí Tchaj-wanu do OSN.

„Co je trochu nový trend, to je posilování politické spolupráce na nejvyšších úrovních. Do jaké míry toto bude výhodné, je otázka. Jsou na to různé pohledy. Dá se ale říct, že Tchaj-wan je už teď pro Česko relativně významný ekonomický partner,“ uvedl s tím, že na zhodnocení ekonomické roviny je však ještě brzy.

Podle šéfredaktora Reflexu Viliama Bucherta je potřeba odlišit politickou a ekonomickou rovinu. „Podpora politická, to je správně. Je to nezávislý, demokratický stát a to, co říká Čína, že jde o provincii, to je nesmysl. Každý, kdo tam byl, to viděl,“ uvedl Buchert a dodal, že ekonomické výhody z tohoto partnerství jsou spíše politický romantismus.

„Tchajwanští obchodníci, stejně jako čínští a jiní asijští, jsou velmi tvrdí a vybírají si místa investic podle toho, jak je to výhodné, ne politicky,“ podotkl. V souvislosti s Čínou a jejími investicemi v Evropě dodal, že už od roku 2016, tedy za prezidentství Miloše Zemana, bylo patrné, že jdou spíše více do Asie či Afriky, Latinské Ameriky, a nikoliv do Evropy. „Ten trend trvá.“