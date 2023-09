Dotace pomáhají rozvoji regionů. Podle Netolického ale někdy míří špatným směrem

V Pardubicích do konce roku začne fungovat nový urgentní příjem. I tam pomohly evropské dotace. Pokryly zhruba třetinu všech nákladů. Jde o vůbec největší investici v historii kraje. Stavba osmipodlažního pavilonu s jedenácti operačními sály vyjde na 1,8 miliardy korun. „Snažíme se využívat evropských fondů k řešení dlouhodobých problémů, které jsme měli – čili zdravotnictví, doprava, sociální péče,“ vyjmenoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (Socdem).

„Během dvou, necelých tří let jsme dokázali obnovit, vybudovat spoustu toho, na co bychom čekali dlouhé roky. Na druhou stranu bychom určitě přivítali, kdyby bylo více dotačních prostředků vypsaných tak, abychom mohli ty zastaralé a nevyhovující objekty zlepšit,“ řekl předseda představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Ladislav Řípa.

Nejvíce evropských peněz směřuje do dopravy, zdravotnictví, školství nebo kultury. Například mladoboleslavská nemocnice by se bez nich neobešla. Za poslední roky dostala na modernizaci a rozvoj čtvrt miliardy korun. Nyní z dotací staví nové laboratoře. Denně do nich přijde na třináct set vzorků. Nově jejich rozbor urychlují modernější přístroje.

Přízemní potřeby, říká Netolický

Napříč republikou je takových projektů přes dvanáct tisíc. Obce, města a kraje čerpají peníze z programu IROP už devátým rokem. Celkem jde o 160 miliard korun. Nejvíc jich vyžili ve Středočeském nebo Moravskoslezském kraji. V Plzeňském hlavně na stavbu silnic. „Je to jediná možnost, jak můžeme dělat například obchvaty obcí nebo nové přivaděče,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

Právě na silnice a dopravu by se chtěly kraje zaměřit v dalším období ještě víc. Chtějí i lepší načasování dotačních výzev. „Často se potýkáme s tím, že je vyhlášen termín, kdy by se měly investice realizovat, a pak se to odkládá v týdnech, v měsících, někdy bohužel i v letech,“ podotkl předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Stávající programové období je nastaveno tak, že některé priority neodpovídají potřebám. Jsou to různé smart technologie. My v České republice potřebujeme řešit věci mnohem více přízemní. A to jsou nadále rekonstrukce silnic,“ upozornil Netolický.

Debaty o tom, kam konkrétně peníze po roce 2028 půjdou, začnou v dalších týdnech. Zásadní budou právě zkušenosti z krajů.