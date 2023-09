Peníze schválené na rekonstrukci pomohou, stačit ale nebudou, říkají zástupci Terezína a Josefova

Rekonstrukce Žižkových kasáren je podle něj pro město prioritou. „Jsou to čtyři objekty dohromady. Kasárna, stará vojenská nemocnice, proviantní sklad a zbrojnice. U Žižkových kasáren jde prioritně o to, že bychom chtěli, aby se tam vytvořily částečně byty a samozřejmě komerční prostory. Už jsme navázali spolupráci s CzechInvestem, ten nás podpoří v tom, že bude nabízet prostory pro komerční využití,“ přiblížil starosta.

Terezín by na kompletní rekonstrukci pevnosti potřeboval šestnáct miliard korun. „Nejde pouze o čtyři objekty, ale o celou pevnost jako celek. To znamená, že tady máme rozpadající se pevnostní prvky, které nejsou nijak komerčně využitelné, protože je to pevnost,“ vysvětlil Tomášek.

V roce 2006–2007 se v místě terezínské pevnosti například uvažovalo o zřízení univerzitního města. Tato idea ale podle starosty Tomáška vzala za své. „Jsme o patnáct let dál a musíme každý objekt řešit zvlášť. To znamená, že budeme řešit prioritně objekty, které začínají padat na hlavu, což je případ právě Žižkových kasáren,“ řekl.