V Terezíně se hroutí i zbrojnice. Na nutné opravy nejsou peníze, město spoléhá na vládní komisi

Střechou do budov neustále zatéká, dřevo se tak doslova rozpadá. „Ono to ujíždí po obou dvou stranách, takže buď se to svalí do sebe, nebo si to sedne a rozjede se to na obě dvě strany,“ popisuje Radek Keřka z odboru správy majetku města Terezín.

Jde o jednu ze dvou posledních původních střech v Terezíně. Byly desetinásobně předimenzované, aby odolaly ostřelování z děl. Podobná střecha byla i na sousedních Žižkových kasárnech. Ta se už ale postupně řítí.

Vládní komise, která by měla kasárnům pomoci, se ale zatím sešla jenom jednou. „Očekáváme, že se každým dnem komise opět sejde. Mezitím nám začala padat další střecha,“ komentoval starosta Terezína René Tomášek (nestr.).