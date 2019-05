Památník Terezín připomíná život v táboře Sachsenhausen, jak ho vykreslili vězni

Na výstavu byly vybrány například kresby přátel Vladimíra Matějky a Karla Zahrádky. Oba byli zatčeni 17. listopadu 1939 a spolu s tisícovkou dalších studentů deportováni do Sachsenhausenu.

„Matějka si v táboře vedl deník. Bylo v něm všechno. Nejen teror, ale také květiny. Byla to pro něj možnost, jak být ve svých myšlenkách svobodný,“ podotýká kurátor Jürgen Kaumkötter. O zkušenostech z koncentračního tábora nechtěl Matějka po válce mluvit. Na nátlak okolí namaloval pouze devět obrázků, které jsou uloženy v Památníku Sachsenhausen a nyní k vidění v Terezíně. „Chtěl zapomenout. Chtěl mít vlastní život. Nechtěl být celý život vězněm z tábora,“ domnívá se kurátor.

Malování pravdy i lži

Stal se učitelem. Stejně jako jeho přítel Karel Zahrádka. Ten při svém propuštění dokázal z tábora propašovat důležitá svědectví – své kresby. „Jsou to pro nás skutečně jedinečná díla. Díky nim si dokážeme představit, co vězni prožívali,“ upozorňuje Kaumkötter.

Leo Haas byl malířem už před transportem do Terezína v září 1942. V ghettu se dál věnoval malbě, vedl například kurzy kreslení pro tamní děti. Jeho talentu si povšimli i příslušníci SS, kteří ho donutili lživě vykreslit život v Terezíně. „Byl to strašný nápad. Chtěli tím ukázat, že v Terezíně je všechno v pořádku. Je to podvod. Falešné zprávy pro Červený kříž,“ upřesňuje kurátor. Po osvobození se Haas k malbám z Terezína vrátil, tentokrát v nich ale ukázal, co se v táboře skutečně dělo.