Další opravy v Praze zastavily tramvaje v Holešovicích a omezily dopravu na magistrále

Historická linka číslo 41 bude ve směru ze Strossmayerova náměstí na Čechův most odkloněna přes zastávky Vltavská, a sice na předmostí Hlávkova mostu, dále zamíří na Těšnov, k Bílé labuti a přes Náměstí Republiky do Dlouhé.

Tramvaje nebudou mezi holešovickým Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím jezdit zhruba měsíc. Výluka se dotkne tramvajových denních linek číslo 6 a 17, historické tramvaje 41 a nočních linek 93 a 94. Provoz tramvají bude přerušen do půlnoci na 26. srpna.

Pouze do jednoho pruhu bude doprava ve směru do Prahy 7 přes den svedena pouze o víkendech 11. až 13. a 25. až 27. srpna, kdy budou dělníci opravovat vozovku nejprve v levém a poté v pravém jízdním pruhu. Odfrézují stávající asfaltový povrch a následně položí nové vrstvy v deseticentimetrové tloušťce.

Bourání začne naplno v noci. Od úterý tak budou řidiči přejíždět po speciálních přejezdech, které Technická správa komunikací (TSK) Praha použije úplně poprvé. „Jedná se o první použití těchto speciálních přejezdů v Praze. TSK jejich použitím minimalizuje negativní dopady opravy na řidiče,“ uvedla mluvčí TSK Praha Barbora Lišková.

„Tyto přejezdy budou sloužit po celý den zase do 20:00, kdy se obnoví bourací a stavební práce,“ dodala mluvčí. Práce na magistrále by měly probíhat do konce srpna.