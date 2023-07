Oprava dálnice D3 na hranici jižních a středních Čech končí. Od pátku už řidiči projedou bez omezení

Firmy měly na výměny povrchů a zabezpečení skály jenom dva měsíce. Motoristé museli v některých případech jezdit po objízdných trasách. Stavbaři budou ještě příští týden upravovat pravý pás dálnice. To znamená, že odpočívka Mitrovice ve směru z Tábora na Benešov bude od 28. července do 1. srpna uzavřená.

Mezi Chotovinami a Mitrovicemi se ještě ve čtvrtek jezdí jenom v jednom pruhu a pouze osmdesátikilometrovou rychlostí. Od pátku veškerá omezení skončí. Řidiči to vítají. „Já tudy jezdím denně – Votice, Praha, Beroun. Bude to paráda,“ řekl řidič dodávky Jiří Hapatyka.

„Pokud to bude pět dnů, pak to bude ještě v pohodě. To není tak strašné, aby se to nedalo vydržet,“ míní řidič z Prahy Pavel Kuvík.

Další omezení na dálnici D3 řidiče zatím nečekají. U Chotýčan na Českobudějovicku firma momentálně dokončuje první jihočeskou dálniční odpočívku. Ta by se měla otevřít v polovině září letošního roku.