Do nového domova seniorů v Jičíně se už měli stěhovat první klienti. Dokončení se ale odkládá

Ještě před dvěma lety to vypadalo, že Jičín vyřeší dva problémy zároveň. Plány byly takové, že město za dvanáct milionů prodá bývalé kasárny a nový vlastník je přestaví na domov seniorů. Na bydlení v něm ale zatím stále čeká asi osmdesát lidí.

„Firma získala stavební povolení, začaly stavební práce, ale v tuhle chvíli stavba stojí. Teď je obtížné s nimi komunikovat nějaké termíny,“ popsal současnou situaci místostarosta Jičína Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Objekt patří společnosti Senecura, která prodlení ve výstavbě vysvětluje mimo jiné problémy se statikou objektu. „Dalším problémem byl razantní růst cen stavebních materiálů i stavebních prací. Z toho důvodu bylo nutné přecenění celého projektu a jednání o nových podmínkách se zhotovitelem stavby,“ uvedla Lucie Sklenářová z PR oddělení společnosti.

Ostatní zařízení v regionu poptávku neuspokojí

Zhotovitel ale nakonec skončil v insolvenci, dostavba jičínského domova seniorů se tak odkládá. Problém je v tom, že podobná zařízení v okolí zdejším čekatelům na umístění nepomůžou. Například domov v Milíčevsi má už teď desítky žádostí.

„Byla jsem zapsaná, už co mi manžel zemřel, to mi bylo 77 let. Dostala jsem se sem, až když mi bylo 89, když se mi zlomila noha v krčku,“ popsala svou zkušenost klientka Ústavu sociálních služeb Milíčeves Vladimíra Stará.