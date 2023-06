Splašky míří potokem až k Moravskému krasu. Pomůže nová kanalizace ve dvou obcích na Blanensku

Do potoka Žďárná ve stejnojmenné obci na Blanensku teče část splaškové vody z místních domů. Brzy ale přijde změna, v obci se momentálně staví nová splašková kanalizace. Místní na ni čekají léta. „Mám 45 let postavený barák a starý septik. Mám strach, že se propadnu, když přijedou děti a vnoučata. Jsem šťastná, že to dělají,“ řekla obyvatelka obce Věra Kejková.

Voda z nové kanalizace zamíří do nové čistírny odpadních vod, která momentálně vzniká na okraji obce. Stát bude skoro 300 milionů korun, více než polovinu pokryje evropská dotace. Do projektu kanalizačního svazku Boskovice se přidaly dvě obce.

Spojením obcí dojde k výrazné úspoře. „Kromě ekonomické úspory, dojde také na úsporu elektrické energie, potřebných chemikálií a tak dále,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová. Na obce se přenese asi dvacet procent nákladů. „Máme finanční modely, kdy by to naše cashflow mělo zvládnout,“ řekl starosta Jakub Hlubinka (nestr.).