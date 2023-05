Začaly opravy dálnice D3. S omezením musejí řidiči počítat dva měsíce

přehrát video U Chotovin začíná oprava dálnice D3 Zdroj: ČT24

„Stavba zasahuje jak do Jihočeského, tak do Středočeského kraje. Dálnice už v úseku vykazuje řadu závad jako trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti,“ uvedl Koloušek v tiskové zprávě. Dělníci odstraní při opravě všechny závady, obnoví konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech. Opraví i povrch na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a na odpočívadle Mitrovice. „Povrch silnice má skutečně odslouženo kolem šestnácti let, šel do provozu v roce 2007, alespoň většina tohoto úseku. Je to tedy taková optimální doba, optimální věk těchto povrchů. Betony by sice vydržely déle, ale mají zase svoje nevýhody,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.



Odkaz Vše o dálnici D3 na webu ČT24

Odklad by způsobil ještě větší problémy, než jsou teď Mluvčí dodal, že kdyby silničáři nechali povrch tak, jak je, ještě dvě nebo tři sezony, začaly by tam vznikat mnohem vážnější problémy. „My bychom potom tu opravu museli koncipovat na delší dobu, stála by výrazně více peněz, museli bychom také jít podstatně hlouběji,“ doplnil. „Firma už instalovala dopravní značení, a to v úseku mezi Chotovinami a Mitrovicemi. Doprava už je tady u Chotovin svedena do jednoho jízdního pruhu, a to ve směru od Tábora na Benešov,“ uvedl redaktor ČT Martin Štěpánek. Řidiči by také měli počítat s tím, že v úseku je snížena rychlost na osmdesát kilometrů v hodně. „Řidiči by tak měli včas zpomalit, aby nedošlo k nějakým nebezpečným situacím,“ dodal redaktor s tím, že opravy se týkají 8,5 kilometru dlouhého úseku. S opravami povrchu se navíc počítá nejen na dálnici, ale i na mostech.