Bohumín má 52 nově opravených bytů. První licitace nájemného začínají v pondělí

Z domů podle Pálkové zůstaly prakticky jenom obvodové zdi. Nové jsou elektroinstalace, rozvody vody, tepla, ale změnila se i dispozice místností. „Oříškem byly právě dnešní potřeby nájemníků – vměstnat vše do původních půdorysů, ale přesto udělat krásné a moderní bydlení,“ sdělila.

Bývalé dělnické domy jsou z režného zdiva, a to muselo zůstat patrné i po jejich rekonstrukci. Město to řešilo vnitřním zateplením domů. „Je to velmi atypické, ale právě pro zachování toho původního vzhledu bylo potřeba přistoupit k tomuto řešení,“ dodala Pálková.

Osm kol licitací nájemného

O tom, kdo se do nových bytů nastěhuje, rozhodne licitace nájemného. První kolo z celkových osmi proběhne už v pondělí. Začínat se bude na částce 95 korun za metr čtvereční. „Vítáme každého slušného a pracujícího občana z Bohumína či okolních obcí. Musí splňovat naše podmínky, které máme vyvěšené na městském webu,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD). Dodal, že hlavním parametrem je, aby měl člověk na zaplacení nájmu.

Bohumín licituje nájemné už asi dvacet let. „V případě, kdy jsou ty byty úplně nové, je vyvolávací částka 95 korun za metr čtvereční, jinak licitujeme s vyvolávací cenou 70 korun. Lidé ale nabízejí i mnohem vyšší částky, průměr za poslední období byl sto korun za metr čtvereční,“ přiblížil starosta. Nebojí se, že by o nové byty nebyl zájem, spíše naopak.

Město Bohumín vlastní a pronajímá lidem 4300 bytů. V tomto ohledu patří k nejiniciativnějším městům v Česku.