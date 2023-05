V Dluhonicích začalo bourání domů v trase dálnice D1 u Přerova

V Přerově-Dluhonicích začali dělníci s bouráním domů, které stojí v cestě dostavbě dálnice D1. Chybějící desetikilometrový úsek trasy budují od ledna. Dokončení dálnice se z různých důvodů roky odkládalo. Podle aktuálních odhadů Ředitelství silnic a dálnic by mělo být hotovo do tří let.